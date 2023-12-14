Спецназ Росгвардии стал победителем и призером соревнований по стрельбе среди силовых ведомств Кузбасса

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали победителями в областных межведомственных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного оружия. Традиционно организаторами мероприятия выступил клуб «Динамо».

Команду войск правопорядка представили сотрудники СОБР. Стрелкам из Росгвардии предстояло на время поразить мишень из пистолета Макарова на дистанции 25 метров. Их соперниками стали спортсмены из силовых ведомств Кузбасса, в том числе ГУФСИН, ФСБ, МВД и ФССП. В результате упорной борьбы собровцы заняли первое и второе места в командном зачете, опередив своих ближайших конкурентов – команду из ГУ МВД. Кроме того, сотрудники спецподразделения капитан Андрей Д. и подполковник Юрий К. одержали победу в личном зачете, заняв первое и третье места.

По итогам чемпионата организаторы соревнований наградили спортсменов Росгвардии медалями и кубком чемпионата.

Фото: Росгвардия