Спецназовцы Росгвардии стали героями кампании в благодарность защитникам Отечества

В рамках кампании героями баннеров стали действующие офицеры спецподразделений Росгвардии, которые участвовали в боевых действиях, а также в задержании опасных преступников, в том числе за пределами родного региона.

Росгвардейцы ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и защитить их права. Они несут службу в условиях повышенной опасности и секретности, зачастую имена бойцов остаются неизвестными, а лица героев скрыты масками.

Появление баннеров с благодарностью - это общественный акт признания и подтверждения того, что их работа не проходит незамеченной.

Фото: Росгвардия