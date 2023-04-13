Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Спецназовцы Росгвардии стали героями кампании в благодарность защитникам Отечества

 В рамках кампании героями баннеров стали действующие офицеры спецподразделений Росгвардии, которые участвовали в боевых действиях, а также в задержании опасных преступников, в том числе за пределами родного региона.

 Росгвардейцы ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и защитить их права. Они несут службу в условиях повышенной опасности и секретности, зачастую имена бойцов остаются неизвестными, а лица героев скрыты масками.

 Появление баннеров с благодарностью - это общественный акт признания и подтверждения того, что их работа не проходит незамеченной.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
13/04/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus