Спецназовцы Росгвардии уничтожили опорные пункты условного противника в Кузбассе

В рамках зимней подготовки, военнослужащие и сотрудники различных подразделений специального назначения Кемеровской области оттачивают свои навыки на юргинском военном полигоне.

Во взаимодействии отряды спецназа Росгвардии провели тактико-специальные учения, используя бронированную технику для штурма опорных пунктов условного противника. Минометные расчеты отработали боевые навыки, поражая одиночные и групповые цели на максимальной дальности. Корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений, спецназовцы также отработали уничтожение бронированной техники противника и другие учебные задачи, применяя новые приемы и тактические действия.

Спецназовцы продолжают корректировать боевые навыки с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. Особенное внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов в воздушной разведке и наведению артиллерии на цели.

Фото: Росгвардия