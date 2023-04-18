Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Спецназовцы Росгвардии уничтожили опорные пункты условного противника в Кузбассе

 В рамках зимней подготовки, военнослужащие и сотрудники различных подразделений специального назначения Кемеровской области оттачивают свои навыки на юргинском военном полигоне.

Во взаимодействии отряды спецназа Росгвардии провели тактико-специальные учения, используя бронированную технику для штурма опорных пунктов условного противника. Минометные расчеты отработали боевые навыки, поражая одиночные и групповые цели на максимальной дальности. Корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений, спецназовцы также отработали уничтожение бронированной техники противника и другие учебные задачи, применяя новые приемы и тактические действия.

 Спецназовцы продолжают корректировать боевые навыки с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. Особенное внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов в воздушной разведке и наведению артиллерии на цели.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/04/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus