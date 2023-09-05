Спецназовец из Росгвардии рассказал детям о борьбе с терроризмом

По случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудник отряда мобильного особого назначения «Оберег» сержант Алексей С. провел в Кемерове встречу с учениками школы №36.

Росгвардеец рассказал восьмиклассникам об опасностях, кроющихся в экстремизме, о том, как последнее служит почвой для созревания террора, а также роли спецназа Росгвардии в борьбе с экстремистскими и террористическими организациями. Омоновец напомнил ребятам про события сентября 2004 года, а также продемонстрировал видеокадры трагедии, произошедшей в Беслане. Кроме этого, сержант обсудил со школьниками алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях.

На встрече ученики проявили неподдельный интерес, расспросили гостя о службе в отряде, о требованиях к профессии. Росгвардеец не только ответил на все интересующие вопросы, но также продемонстрировал кадры учебного штурма спецназом Росгвардии объекта, в котором укрылись условные террористы.

Фото: Росгвардия