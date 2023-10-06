Спецназовец Росгвардии сделал трогательный сюрприз для своего учителя

Один из уроков в Кемеровской школе №74 прервался трогательным событием. Сотрудник спецподразделения Росгвардии вошел в класс и поздравил с профессиональным праздником Елену Николаевну Пашкову. Офицер вручил ей цветы и поблагодарил за воспитание настоящих патриотов. Росгвардеец признался, что 74-я школа была для него не единственной, но от неё остались одни из самых ярких и тёплых воспоминаний.

Педагогический стаж Елены Николаевны более 20 лет, она прошла путь от учителя до директора школы. Теперь под её началом на базе учебного заведения воспитывается новое поколение защитников Отечества. В школе созданы первые классы Росгвардии.

Выпускники 74-ой школы служат в различных силовых ведомствах России. Трое из них, Вадим Макеев, Юрий Латыпов и Антон Клопов, героически погибли, выполняя воинский и служебный долг в разные годы. Их память увековечена на фасаде школы.

Фото: Росгвардия