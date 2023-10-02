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Спортсмены кузбасской Росгвардии стали призерами Сибирского чемпионата по плаванию

 За победу боролись сильнейшие спортсмены территориальных управлений Росгвардии со всей Сибири. Сборную команду из Кузбасса представили сотрудники подразделений ОМОН, вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы. Мужчины соревновались на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 50 метров брассом, а женщинам необходимо было преодолеть дистанции на 50, 100 и 200 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

 По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачете кузбасские росгвардейцы завоевали «серебро» чемпионата, уступив первое место команде из Иркутской области. Тройку призеров замкнули хозяева турнира – спортсмены Томской области.   

 Победителей и призеров соревнований поздравили командир Северского соединения Росгвардии полковник Александр Росликов, начальник физической подготовки и спорта Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Алексей Ефремов и начальник физической подготовки и спорта Северского соединения Росгвардии подполковник Андрей Ефременко. Офицеры вручили спортсменам кубки, медали и грамоты.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Спорт
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