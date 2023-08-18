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Старому Урюпу исполнилось 228 лет

В сельском Доме культуры состоялась праздничная программа «Деревня, где хочется жить». В этот день каждый мог найти занятие по душе. Для детей работали аттракционы: батут, водный зорб, аэрохоккей, пинбол, велодрайв. В торговых рядах можно было приобрести попкорн, сладкую вату, фруктовый снег, выпечку и шашлыки.
В преддверии праздника состоялся мастер-классе по изготовлению букетов для учителей. Среди ребят прошел розыгрыш билетов на аттракционы. Их счастливыми обладателями стали Анна Лещенко и Роман Акимов.
Поздравить жителей с праздником поспешили участники художественной самодеятельности. Танцевальный коллектив «Элегия» из села Чулым, порадовал присутствующих своими зажигательными танцами. Бурными аплодисментами зрители встречали выступления солистов Анны Перовой и Светланы Сивковой из деревни Чернышово. Свое творчество жителям деревни подарили Галина Тарханова, Любовь Мосинцова и Марина Огиенко.
Концерт прошел на одном дыхании, звучали поздравления в адрес тружеников села, именинников, семейных юбиляров, самых маленьких жителей деревни. Поздравления принимали также и учителя, ведь 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В их честь была организована выставка «Букет для любимого учителя».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/08/2023
Культура
Тяжин
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