Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Старт проекта "Герои Победы: Интервью с Ветеранами" в ГАУК «Кузбасскино»

Фронтовиков, к сожалению, становится меньше с каждым годом, а попыток фальсифицировать историю - все больше.

Цель проекта - сохранить для будущих поколений бесценные воспоминания участников войны, которые непосредственно пережили те страшные события и внесли свой вклад в Великую Победу. Наши герои поделятся своими историями, мыслями и чувствами, связанными с войной, расскажут о своих товарищах и о том, что им пришлось пережить.

7 ноября наша команда посетила ветерана труда Чурсову Веру Николаевну.

 Вере Николаевне в этом году исполнилось 94 года. Она поделилась историей своей жизни в военное время. В возрасте 13 лет Вера Николаевна помогала раненым в госпитале, а так же работала в колхозе. Интервью получилось насыщенным и информативным. Наша команда благодарна совету ветеранов г. Кемерово за помощь в организации этой встречи и Вере Николаевне за ее теплый прием.

Живые свидетельства тех, кто прошел войну — это правда из первых уст, являющаяся самым ценным видеоматериалом и для современников, и для потомков. Участников войны становится все меньше. Как это ни печально, но к 80-летию Победы мы подойдем без большинства ветеранов. У нас есть последний исторический шанс задокументировать их свидетельства, увековечить о них память

По окончании съемок будет создан документальный фильм, который станет своеобразной летописью Великой Отечественной войны через воспоминания ее участников.

Фото из открытых источников

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/11/2023
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus