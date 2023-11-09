Старт проекта "Герои Победы: Интервью с Ветеранами" в ГАУК «Кузбасскино»

Фронтовиков, к сожалению, становится меньше с каждым годом, а попыток фальсифицировать историю - все больше.



Цель проекта - сохранить для будущих поколений бесценные воспоминания участников войны, которые непосредственно пережили те страшные события и внесли свой вклад в Великую Победу. Наши герои поделятся своими историями, мыслями и чувствами, связанными с войной, расскажут о своих товарищах и о том, что им пришлось пережить.



7 ноября наша команда посетила ветерана труда Чурсову Веру Николаевну.



Вере Николаевне в этом году исполнилось 94 года. Она поделилась историей своей жизни в военное время. В возрасте 13 лет Вера Николаевна помогала раненым в госпитале, а так же работала в колхозе. Интервью получилось насыщенным и информативным. Наша команда благодарна совету ветеранов г. Кемерово за помощь в организации этой встречи и Вере Николаевне за ее теплый прием.



Живые свидетельства тех, кто прошел войну — это правда из первых уст, являющаяся самым ценным видеоматериалом и для современников, и для потомков. Участников войны становится все меньше. Как это ни печально, но к 80-летию Победы мы подойдем без большинства ветеранов. У нас есть последний исторический шанс задокументировать их свидетельства, увековечить о них память



По окончании съемок будет создан документальный фильм, который станет своеобразной летописью Великой Отечественной войны через воспоминания ее участников.

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