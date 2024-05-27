Стартовал конкурс «Молодая семья Кузбасса — 2024»

В Кемерове начались соревнования в рамках конкурса «Молодая семья Кузбасса — 2024». Участие принимает 21 супружеская пара с детьми. Мероприятие приурочено к Году семьи в России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.

В рамках муниципальных состязаний кузбассовцы представили видеовизитки о своей малой родине, а также работы на фотоконкурс «Новая — старая картина».

Региональный этап проходит на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В программу вошли интеллектуальная игра и спортивная эстафета «Семейные рекорды». Кроме того, конкурсанты примут участие в создании Аллеи семей Кузбасса на территории Кузбасского естественнонаучного центра «Юннат».

Финал состоится в июне, за главный приз поборются пять семей. Победители представят наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья».

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса