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Стартовал конкурс «Молодая семья Кузбасса — 2024»

В Кемерове начались соревнования в рамках конкурса «Молодая семья Кузбасса — 2024». Участие принимает 21 супружеская пара с детьми. Мероприятие приурочено к Году семьи в России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.

В рамках муниципальных состязаний кузбассовцы представили видеовизитки о своей малой родине, а также работы на фотоконкурс «Новая — старая картина».

Региональный этап проходит на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В программу вошли интеллектуальная игра и спортивная эстафета «Семейные рекорды». Кроме того, конкурсанты примут участие в создании Аллеи семей Кузбасса на территории Кузбасского естественнонаучного центра «Юннат».

Финал состоится в июне, за главный приз поборются пять семей. Победители представят наш регион на Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья».

 

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса

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27/05/2024
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