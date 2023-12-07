Стартовал первый Всекузбасский конкурс «Снегурочка 2024»

Для представительниц прекрасной половины человечества это уникальная возможность проявить свой талант в искусстве и творчестве. Муниципальный этап конкурса проходит во всех 33 территориях Кузбасса. По его итогам лучшие Снегурочки муниципалитетов получат право представить свой округ на региональном этапе и шанс стать лучшей Снегурочкой Кузбасса 2024.

На сцене Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся муниципальный этап конкурса «Снегурочка 2024». В отборочном туре приняли участие шесть Снегурочек, которые продемонстрировали свои таланты в конкурсах: «Визитная карточка», «Дефиле» и «Творческое поздравление».

Победительницей признана преподаватель Тяжинской детской школы искусств № 31 Юлия Сергеевна Овчинникова. Она будет представлять муниципальный округ на региональном этапе, который состоится 15 декабря в городе Кемерово.

В номинации «Народная Снегурочка Кузбасса 2024» победительница будет выбрана путем народного голосования, которое пройдет на платформе «Кузбасс-Онлайн» с 16 по 22 декабря 2023 года (включительно).

Завершится конкурс большим хороводом Снегурочек, который пройдет 23 декабря на площади Советов в городе Кемерово. Будет официально зарегистрирован рекорд России «Самый массовый хоровод Снегурочек».