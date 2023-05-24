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Статья о заседании межведомственной противоэпизоотической комиссии

 В мае текущего года состоялось заседание межведомственной противоэпизоотической комиссии  по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Кемеровской области – Кузбасса в составе: Администрации Правительства Кузбасса, Министерства сельского хозяйства и и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса, Управления ветеринарии Кузбасса, Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса и руководителей птицеводческих предприятий.  

          В рамках заседания обсуждалась информация о складывающейся эпизоотической ситуации в Российской Федерации по высокопатогенному гриппу птиц и принимаемым мерам по недопущению заноса данного заболевания на территорию Кемеровской области – Кузбасса.

          Комиссия постановила:

    - Управлению ветеринарии Кузбасса совместно с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, усилить контроль за соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ птицеводческими предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися разведением, убоем, переработкой и реализацией живой птицы и продукции птицеводства;

      - руководителям хозяйств, продолжать проведение работы по повышению уровня биологической защиты крупных птицеводческих объектов, контролировать санитарные пропускники по недопущению на территорию хозяйств диких птиц, а также размещение посевных площадей на удалении от таких объектов;

      -органам местного самоуправления муниципальных образований во взаимодействии с Управлением ветеринарии Кузбасса, обеспечить проведение учета поголовья домашней птицы содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан и организациях всех форм собственности.

      -информировать население о недопущении несанкционированного захоронения биологических отходов  в целях пресечения  сокрытия фактов заболевания и (или) падежа сельскохозяйственной птицы их владельцами.

      - Управлению Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса, усилить контроль за перемещением на территории Кемеровской области и  межсубъектовых перевозках живой птицы и продукции птицеводства, не прошедшей термическую обработку.

      -проводить мониторинг по высокопатогенному гриппу птиц на территории Кемеровской области – Кузбасса в 2023 году.

        На территории Кемеровской области – Кузбасса сложилась благополучная эпизоотическая обстановка по гриппу птиц. 

         Все птицеводческие промышленные предприятия (птицефабрики) работают в режиме закрытого типа, птица содержится изолированно, контакт с синантропной и дикой исключен.

         Управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками Управления ветеринарии осуществляется отбор проб биологического материала птиц, для исследования на грипп птиц.

          С начала года отобрано и направлено в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» 498 проб биоматериала птицы. Результат отрицательный.

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/05/2023
Общество
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