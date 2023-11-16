Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к проекту «Больше чем путешествие»

Уникальная программа гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма в России, позволяет не только показать уникальные достопримечательности страны, но и способствует получению новых знаний в самых разных областях – экологии, науке, бизнесе, общественной жизни.

В Тяжинском агропромышленном техникуме в рамках реализации программы «Больше, чем путешествие», для студентов-первокурсников провели «Вечер историй. Из походов по России». Педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич поделилась с ребятами впечатлениями от своих путешествий по России, в качестве волонтера. Добровольцы Кристина Лапицкая и Екатерина Ермакова рассказали студентам о своей малой родине.

В рамках реализации единой программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» в актовом зале Тяжинского агропромышленного техникума прошел кинопоказ. Ребятам продемонстрировали документальный фильм «Нескорый поезд». Это история о путешествии трех друзей-актеров из Москвы во Владивосток на электричках. Съемки проходили в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Красноярском крае, Иркутской области, Хабаровске, Владивостоке и острове Русском. Автор идеи и креативный продюсер фильма – Дмитрий Квашнин, победитель Сибирского питчинга дебютантов. Режиссер – Никита Карих. Проект стал победителем конкурса «Умное кино» от всероссийского общества «Знание» и был поддержан АНО «Институт развития интернета».

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский в рамках творческого проекта для молодежи «Свободный микроФОН» и программы «Больше, чем путешествие» состоялся показ фильма «Транссиб. Едем дальше». С документальной кинолентой познакомились студенты Тяжинского агропромышленного техникума, учащиеся школ окружного центра и волонтеры-молодогвардейцы. Затем состоялось обсуждение фильма, ребята рассказали о своих путешествиях.