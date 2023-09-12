Суд обязал омичку выплатить около 100 тысяч фонду ОМС за лечение потерпевшего от ножевого ранения

Более двух лет назад жительница Омска в ходе ссоры с земляком, который за несколько дней до случившегося напал на неё, забрав бутылку с алкоголем, нанесла ему один удар ножом в спину, причинив тяжкий вред здоровью. За это и ещё за ряд преступлений 74-летней омичке было назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы, которое она отбывает в настоящее время в мариинской колонии. Однако лечение потерпевшего обошлось омскому Территориальному фонду ОМС в сумму около 100 тысяч рублей, которую Фонд и прокурор Советского административного округа г.Омска решили взыскать с осуждённой через суд…

В середине 2023 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к 74-летней жительнице Омска, отбывающей наказание в одной из мариинских исправительных колоний, обратились прокурор Советского административного округа г.Омска и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области о взыскании около 100 тысяч рублей за вред, причинённый противоправными действиями.

Из материалов дела следует, что ещё в 2022 году омская пенсионерка была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего: нанесла один удар ножом в область спины в связи с конфликтом, возникшим из-за того, что потерпевший ранее напал на неё, отобрав бутылку с алкоголем. После этого потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, после чего более двух недель проходил лечение в омских медучреждениях. Жизнь потерпевшего была спасена, но его лечение обошлось Территориальному фонду ОМС Омской области в сумму около 100 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, Территориальный фонд ОМС вправе предъявлять иски к лицам, ответственным за причинение вреда застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на лечение этого лица. При этом расходы, осуществлённые страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи лицу вследствие причинения вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью.

Осуждённая с предъявленными требованиями согласилась, но пояснила, что является пенсионеркой и имеет в силу возраста различные заболевания, что затруднит оплату заявленной суммы. Просила уменьшить размер возмещения вреда с учётом её имущественного положения, социального статуса и состояния здоровья.

Однако суд разъяснил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства суд может уменьшить размер возмещения вреда, причинённого гражданином, за исключением случаев, когда вред причинён умышленными действиями.

В результате суд, исследовав письменные материалы дела, посчитал исковые требования обоснованными и постановил взыскать с 74-летней женщины в пользу Территориального фонда ОМС Омской области около 100 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников