Суд освободил 35-летнего жителя одного из городов Кузбасса от дальнейшей выплаты алиментов

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 35-летний житель одного из западных городов Кузбасса, ранее лишённый родительских прав в отношении своего ребёнка и обязанный выплачивать на его содержание алименты, узнал об усыновлении ребёнка. По этой причине он через суд потребовал прекратить дальнейшее взыскание с него алиментов.

Из материалов гражданского дела следует, что около 10 лет назад с жителя одного из городов западной части Кузбасса мировым судьёй в пользу бывшей жены были взысканы алименты на содержание его малолетнего ребёнка.

Через несколько лет бывшая жена лишила отца ребёнка родительских прав, а взыскание алиментов с него было продолжено.

Впоследствии жителю Кузбасса стало известно о том, что его бывшая жена вышла замуж, а её муж усыновил ребёнка.

В соответствии с пунктом 2 статьи 120 Семейного кодекса Российской Федерации выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается при усыновлении (удочерении) ребёнка, на содержание которого взыскивались алименты.

В связи с этим житель Кузбасса и обратился в суд с исковыми требованиями о прекращении дальнейшего взыскания с него алиментов.

Бывшая супруга кузбассовца в судебное заседание не явилась, но предоставила в суд заявление, в котором просила принять признание ею заявленных исковых требований.

Рассмотрев дело, суд установил, что признание бывшей супругой исковых требований кузбассовца не противоречит требованиям закона и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В результате требования жителя Кузбасса судом были удовлетворены. Со дня вступления решения суда в законную силу с него прекращено дальнейшее взыскание алиментов.

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