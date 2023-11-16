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Суд отказал банку во взыскании неосновательного обогащения с клиента в размере 175 000 рублей

Банк обратился в суд с иском к жителю Кемеровского муниципального округа о взыскании неосновательного обогащения, требования мотивировал тем, что банк выдал ответчику банковскую карту, по которой был установлен лимит кредитования.

Из отчёта по карте следует, что клиент с использованием данной банковской карты совершал операции за счёт денежных средств Банка.

Поскольку банк не располагает доказательствами заключения договора с ответчиком (договор, в соответствии с которым клиенту была выдана банковская карта и предоставлена возможность воспользоваться кредитным лимитом был банком утрачен), использование денежных средств ответчиком образует неосновательное обогащение перед банком на стороне клиента в форме приобретения.

Банк направил ответчику требование о возврате суммы задолженности по карте, однако до настоящего времени задолженность ответчиком не погашена и просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в сумме 175 368 рублей 08 копеек.

Факт предоставления банком денежных средств на счёт банковской карты, а также факт распоряжения ответчиком данными денежными средствами для собственных нужд ответчиком не опровергался.

Из расчёта задолженности видно, что ответчик пользовался банковской картой, в том числе им вносились денежные средства в счёт погашения задолженности по данной банковской карте.

Как следует из расчёта задолженности, ответчиком были использованы денежные средства с карты в размере 321 283 рубля 54 копейки, в счёт погашения ответчиком внесены денежные средства в размере 145 915 рублей 46 копеек.

Таким образом, размер неосновательного обогащения составляет 175 368 рублей 08 копеек.

Вместе с тем ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности.

Суд счёл заслуживающими доводы о пропуске истцом срока исковой давности.

Пунктом 1 ст. 200 ГК РФ предусмотрено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Из расчёта задолженности, представленного истцом, усматривается, что в период с 16.03.2015 по 15.06.2018, в отсутствие каких-либо договорных обязательств, ответчик неоднократно перечислял денежные средства в погашение задолженности, о чём истец (банк) не мог не знать, последний платеж был произведён ответчиком 15.06.2018.

Таким образом, с 16.06.2018 начался срок для предъявления требований о взыскании неосновательного обогащения, а равно и срок исковой давности, который истёк 16.06.2021.

 

Суд решил в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказать банку полностью.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/11/2023
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