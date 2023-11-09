Суд приговорил женщину к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимой местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средство в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В суде установлено, что в апреле текущего года 23-летняя жительница города Березовский, ранее судимая за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, села за руль автомобиля и совершила поездку по территории города. В районе пр. Шахтеров она была остановлена сотрудниками ГИБДД и отстранена от управления транспортным средством, которое отправили на специализированную стоянку.

При освидетельствовании в медицинском учреждении в организме задержанной выявлены следы наркотических веществ. Со слов женщины, наркотик содержался в лекарстве, которое она приняла.

Однако представленными государственным обвинителем в ходе судебного заседания доказательствами версия осужденной была опровергнута.

С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимой суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил ее права управления транспортными средствами на 3 года.

Принадлежащий осужденной автомобиль марки «LEXUS LS430» конфискован в доход государства.

Фото: пресс-служба прокуратуры области