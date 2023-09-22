Суд в Кузбассе отказался прекращать дело за покушение на незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Старший следователь отдела МВД России на станции Ачинск обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 43-летнего местного жителя, который пытался сбыть более 200 литров спиртосодержащей продукции. Но суд установил, что в материалах уголовного дела содержится информация об оказании спонсорской помощи Кемеровской областной федерации кекусинкай карате, однако из документов, подтверждающих это обстоятельство, было представлено лишь благодарственное письмо, не являющееся подтверждением платежа.

В ходе рассмотрения ходатайства старшего следователя Линейного отдела МВД России на станции Ачинск суд установил, что 43-летний житель Мариинска на одном из участков автодороги Р-255 «Новосибирск – Иркутск» за 11 тысяч рублей незаконно приобрёл более 200 литров спиртосодержащей продукции. Договорившись о продаже приобретённого товара с покупателем, который находился в вагоне-рельсосмазывателе в составе пассажирского поезда сообщением «Москва – Владивосток», привёз спиртосодержащую продукцию на станцию Мариинск, которую намеревался сбыть за 19 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца мариинец не смог, так как в момент погрузки в вагон был задержан сотрудниками полиции.

Позже расчёт стоимости спиртосодержащей жидкости, изъятой у обвиняемого, покажет, что её стоимость в случае розничной продажи составляет около 110 тысяч рублей.

По мнению следствия, исправление обвиняемого возможно без наказания с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К такому выводу следствие пришло в связи с тем, что фигурант уголовного дела совершил преступление небольшой тяжести, не судим, положительно характеризуется, а также принял меры к заглаживанию причинённого преступлением вреда, осуществив спонсорскую помощь в размере 100 тысяч рублей Кемеровской областной федерации кекусинкай карате.

При этом следователь в судебном заседании уточнил, что мер к проверке фактического внесения денежных средств обвиняемым в благотворительных целях он не предпринимал. А обвиняемый пояснил, что денежные средства были им переданы непосредственно тренеру наличными денежными средствами без оформления каких-либо финансовых документов. Позже обвиняемый получил за это благодарственное письмо.

В соответствии с требованиями уголовного законодательства России прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа возможно лишь при условии возмещения ущерба или иным заглаживанием причинённого преступлением вреда.

«Из представленных материалов усматривается, что обвиняемым оказана спонсорская помощь спортивному учреждению в размере 100 тысяч рублей, однако документов, подтверждающих указанное обстоятельство, материалы уголовного дела не содержат. Представленная копия благодарственного письма не может быть расценена судом как платёжный документ», – говорится в постановлении суда.

При таких обстоятельствах суд посчитал, что процессуальные условия для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не соблюдены, а вред, причинённый преступлением, не заглажен.

В результате суд отказал следователю в удовлетворении его ходатайства, возвратив материалы уголовного дела в орган предварительного расследования.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников