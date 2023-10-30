Суд в Кузбассе со второй попытки прекратил уголовное дело за покушение на незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Первая попытка прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа в отношении 43-летнего кузбассовца, который пытался сбыть более 200 литров спиртосодержащей продукции, была предпринята органами предварительного следствия около трёх месяцев тому назад. В прошлый раз суд отказался прекращать дело: вместо платёжного документа об оказании спонсорской помощи Кемеровской областной федерации кекусинкай карате в размере 100 тысяч рублей в материалах уголовного дела находилось благодарственное письмо этой организации. Но через некоторое время следователь привёл в порядок материалы дела и повторно обратился в суд…

В ходе рассмотрения ходатайства старшего следователя Линейного отдела МВД России на станции Ачинск суд установил, что 43-летний житель Мариинска на одном из участков автодороги Р-255 «Новосибирск – Иркутск» за 11 тысяч рублей незаконно приобрёл более 200 литров спиртосодержащей продукции. Договорившись о продаже приобретённого товара с покупателем, который находился в вагоне-рельсосмазывателе в составе пассажирского поезда сообщением «Москва – Владивосток», привёз спиртосодержащую продукцию на станцию Мариинск, которую намеревался сбыть за 19 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца мариинец не смог, так как в момент погрузки в вагон был задержан сотрудниками полиции.

Позже расчёт стоимости спиртосодержащей жидкости, изъятой у обвиняемого, покажет, что её стоимость в случае розничной продажи составляет около 110 тысяч рублей.

По мнению следствия, исправление обвиняемого возможно без уголовного наказания, но с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. К такому выводу следствие пришло в связи с тем, что фигурант уголовного дела совершил преступление небольшой тяжести, не судим, положительно характеризуется, а также принял меры к заглаживанию причинённого преступлением вреда, осуществив спонсорскую помощь в размере 100 тысяч рублей Кемеровской областной федерации кекусинкай карате.

На этот раз в качестве доказательства перечисления денег было предоставлено не благодарственное письмо спортивной организации, а платёжный документ, подтверждающий добровольное пожертвование в спортивное учреждение для несовершеннолетних.

При установленных обстоятельствах суд посчитал, что все процессуальные условия, являющиеся основанием для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, соблюдены.

В результате суд прекратил уголовное дело в отношении 43-летнего обвиняемого, назначив ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей с возложением обязанности его уплаты до 11 декабря 2023 года.

Официальный представитель

Мариинского городского судаКемеровской областиАлексей Бушуев Фото из открытых источников