Суд взыскал с Минздрава Кузбасса компенсацию за приобретение льготного лекарства для девочки

Министерство здравоохранения Кузбасса несвоевременно предоставило несовершеннолетней жительнице Мариинска жизненно необходимый лекарственный препарат, поэтому мама девочки вынуждена была приобрести лекарство за счёт собственных средств.

Позже выяснилось, что лекарство было в наличии на фармацевтическом складе, но по распоряжению Минздрава Кузбасса находилось в резерве.

Обращению в суд предшествовала прокурорская проверка соблюдения органами здравоохранения требований законодательства по факту необеспечения несовершеннолетней жительницы Мариинска льготным лекарственным препаратом «Леветирацетам», входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Суд в результате рассмотрения заявленных прокурором требований установил, что в связи с диагнозом «эпилепсия» несовершеннолетняя нуждается в ежедневном приёме препарата, который она вправе получать бесплатно в рамках льготного обеспечения.

В декабре 2024 года мама девочки в очередной раз пришла в аптечный пункт городской больницы за лекарством, но ей отказали из-за отсутствия препарата. Рецепт поставили на отсроченное обслуживание. По этой причине женщина была вынуждена приобретать медикаменты за свой счёт.

Представители Минздрава Кузбасса с требованиями прокурора не согласились и утверждали, что лекарство жительница Мариинска получила через месяц после обращения в аптеку, но в срок действия льготного рецепта, поэтому органы здравоохранения приняли все меры по обеспечению несовершеннолетней нужным препаратом.

Однако выяснилось, что лекарственный препарат имелся на фармацевтическом складе, но, согласно письму Минздрава Кузбасса, был зарезервирован для адресного распределения и мог быть доставлен в аптеку только на основании распоряжения Минздрава. При этом никакого распоряжения в отношении отгрузки лекарства для несовершеннолетней жительницы Мариинска не поступало.

В результате суд решил взыскать с Министерства здравоохранения Кузбасса в пользу несовершеннолетней жительницы Мариинска расходы на приобретение лекарственного препарата в размере 2 607 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Не согласившись с таким результатом рассмотрения дела, Минздрав Кузбасса обжаловал судебное постановление в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд