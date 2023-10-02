Обвиняемого в убийстве своего младшего брата и отца заключили под стражу

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого в убийстве своего младшего брата и отца.

По версии следствия 41-летний гр. Т., избил топором брата и 70-летнего отца и запер их в подполе в доме семьи в селе Барановка, дверь заколотил гвоздями. Оба пленника скончались. На телах обнаружили множественные переломы черепа.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Кемеровскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении гр. Т., меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку применение в отношении него иной, более мягкой меры пресечения не возможно.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мотивировано тем, что гр. Т., обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, что свидетельствует о высокой степени общественной опасности его личности.

Гражданин Т., понимая тяжесть совершенного им преступления и возможность назначения судом наказания в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку гр. Т., предпринял действия, направленные на сокрытие следов совершенного им преступления, о чем свидетельствует установление его причастности к совершению преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно ответа Кузбасской клинической психиатрической больницы, гр. Т., находился на стационарном лечении, куда был доставлен из отделения полиции «Центральный» г. Кемерово в связи с неадекватным поведением.

При рассмотрении ходатайства суд учёл требования ст.ст. 97, 99 УПК РФ, состояние здоровья гр. Т., считает, что оснований для избрания иной меры пресечения в отношении обвиняемого гр. Т., кроме заключения под стражу, нет.

Мера пресечения в виде заключения под стражу является единственной превентивной мерой, обеспечивающей и гарантирующей невозможность гр. Т., скрыться от органов предварительного следствия и суда. Оснований для избрания иной более мягкой меры пресечения не имеется.

Суд постановил, избрать обвиняемому гр. Т., меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 30 суток.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников