На шахте «Южная» приостановлена деятельность по производству горных работ сроком на 90 суток

Судом назначено административное наказание в отношении юридического лица - Шахта «Южная», в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ сроком на 90 суток .

В отношении юридического лица - Шахта «Южная», филиал АО «Черниговец» 13.04.2023 года составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП.

Протоколом об административном правонарушении 13.04.2023 в 16.00 часов выявлены нарушения обязательных норм и правил, в области нарушения требований ст. 9 ч. 1 № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», кроме прочего, нарушены: ст. 9 ФЗ-116 «О промышленной безопасности ОПО». Пункт 151 ФН и П в области ПБ «Правила безопасности в угольных шахтах».

По состоянию на 13.04.2023 не выполняются требования по резервированию ВМП так, при остановке рабочего вентилятора и переходе на резервный, расход воздуха в забое выработки составляет – 165 м3/мин, при расчетном не менее 315м3/мин, инцидент не расследован в установленном порядке, причина нарушения не установлена до настоящего времени.

Нарушены: пункт 121 ФН и П в области ПБ «Правила безопасности в угольных шахтах».

Протяженность тупиковой части выработки около 260м, при этом на момент проверки установлено, что в выработке отсутствуют автоматические средства локализации взрывов газа и пыли АСВП.ЛВ.1М(ПГИ).

Нарушены: пункты 760, 765 ФН и П в области ПБ «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт».

Не определено контрольное время загазирования выработки до 2 % СН4 на апрель 2023 года в установленном порядке.

Нарушен п. 650 ФН и П в области ПБ «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт».

В судебном заседании защитник Шахты «Южная» (филиал АО «Черниговец») Саломатова Н.В. вину юридического лица в нарушении требований промышленной безопасности не отрицала, пояснила, что юридическое лицо принимает все меры к устранению нарушений, ведутся работы по устранению нарушений.

Суд счёл, что при указанных в протоколе об административном правонарушении нарушениях требований промышленной безопасности, создается реальная угроза жизни и здоровью людей.

Действия опасного производственного объекта «Разрез угольный № 4 АО «Черниговец» необходимо квалифицировать по ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП, как нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Суд постановил, признать Шахту «Южная», филиал АО «Черниговец» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч. 1 КРФобАП, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ по проведению вентиляционного штрека № 12Л по пласту Лутугинский, расположенном по адресу: Кемеровский район, Кемеровский муниципальный округ, территория разреза Черниговский, здание № 1, на срок 90 (девяносто) суток.

В срок административного приостановления деятельности зачесть срок временного запрета деятельности с 16.00 часов 13.04.2023 года.

Фото из открытых источников