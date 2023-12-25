Судом назначено наказание гражданину Республики Таджикистан, который за взятку сотруднику полиции хотел оформить фиктивное ДТП для получения страховых выплат

В УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу поступила оперативная информация о том, что гражданин Республики Таджикистан планирует передачу взятки заместителю начальника ОГИБДД ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу.

Было установлено, что в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу поступил сигнал о произошедшем дорожно–транспортном происшествии.

Звонившее лицо сообщило о том, что участниками дорожно – транспортного происшествия самостоятельно составлены документы, фиксирующие факт произошедшего ДТП, пострадавших нет, выезд экипажа ГИБДД не требуется.

В дежурную часть ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу пришел участник ДТП в сопровождении гражданина Республики Таджикистан, действующего в интересах участника ДТП, с целью получения документов, подтверждающих факт ДТП для предоставления их в страховую организацию и получения выплат.

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу, рассмотрев документы, полученные от заявителя о ДТП и изучив данные с дорожных камер, установил, что автомобили, участвовавшие в ДТП, имели указанные повреждения до момента поступления сигнала. Выявленные капитаном полиции обстоятельства свидетельствовали о том, что вышеуказанного ДТП в указанный период времени фактически не было.

После того, как капитан полиции сообщил данным лицам о необходимости проведения дополнительной проверки по факту ДТП и отложил принятие решения о выдаче документов, гражданин Республики Таджикистан предложил полицейскому взятку в сумме 30 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий, заключающихся в выдаче документов, подтверждающих факт ДТП и укрывательстве их действий, направленных на незаконное получение страховых выплат.

Полицейский от получения денежных средств отказался, предупредив об уголовной ответственности за дачу взятки сотруднику полиции.

Позже иностранный гражданин позвонил полицейскому, и в ходе беседы пояснил, что хочет встретиться с ним около кафе.

В ходе встречи, проходившей под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, гражданин Республики Таджикистан через рукопожатие передал полицейскому денежные средства в сумме 30 000 рублей, при этом сказал фразу «тридцать, машина».

Судом гражданин Республики Таджикистан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 900 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания его под стражей – с 27.04.2023 по 05.12.2023, наказание в виде штрафа, назначенного ему в качестве основного вида наказания суд смягчил до 400 000 рублей.

_______________________

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский областной суд