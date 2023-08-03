Дом-интернат для престарелых и инвалидов оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности

В отношении Автономной некоммерческой организации дом-интернат для престарелых и инвалидов «Вера, Надежда, Забота», составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 20.4 КРФ об АП.

Из представленного на рассмотрение протокола по делу об административном правонарушении усматривается, что по результатам инспекционного визита в отношении Автономной некоммерческой организации дом-интернат для престарелых и инвалидов «Вера, Надежда, Забота» в здании, помещениях, отнесённых к категории чрезвычайно высокого риска повторно были выявлены нарушения требования пожарной безопасности, предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно - эвакуационные выходы 2-го этажа здания расположены не рассредоточено.

Частью 2.1 ст. 20.4 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Суд постановил, признать Автономную некоммерческую организацию дом-интернат для престарелых и инвалидов «Вера, Надежда, Забота» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 20.4 КРФ об АП, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 400 000 тысяч рублей.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников