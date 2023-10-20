Суд вынес приговор наркоторговцу

Согласно достигнутой договоренности, неустановленное следствием лицо, выступающее в качестве представителя интернет-магазина по продаже наркотических средств, должно было отправлять Н. через интернет-мессенджер информацию о местонахождении тайников с партиями наркотических средств, которые последний должен был забирать, фасовать на более мелкие партии в соответствии с полученными указаниями, и в последующем размещать указанные наркотические средства в тайники, с целью дальнейшего незаконного сбыта потребителям.

Н. получил координаты местонахождения тайника с наркотическим средством, содержащим в своём составе мефедрон, забрал из него наркотическое средство, массой не менее 1783,6 г, которое расфасовал на более мелкие партии.

Затем Н. получив указания от неустановленного следствием лица, направился в г. Красноярск, намереваясь разместить указанное наркотическое средство в тайники, адреса которых должен был сообщить неустановленному следствием лицу с целью его дальнейшего незаконного сбыта потребителям, однако был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в период с июля 2021 года до сентября 2022 года, Н. в результате осуществления указанной преступной деятельности получил значительный незаконный доход в виде денежных средств, поступивших в качестве оплаты за незаконный сбыт наркотических средств, а также в целом за хранение и фасовку полученных партий наркотических средств.

Осознавая, что получаемая им в результате совершения преступлений материальная прибыль имеет незаконный характер, может вызвать подозрение у окружающих, привлечь внимание контролирующих финансовых организаций, а также правоохранительных органов, Н. в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения извлекаемым им доходам, разработал механизм конспирации, в соответствии с которым реализация наркотических средств происходила через созданный в сети Интернет сайт.

Денежные средства, полученные от незаконного сбыта, хранения и фасовки наркотических средств, аккумулировались до необходимой суммы на контролируемом Н. лицевом счёте биткоин-кошелька, после чего сумма, не менее 80 000 рублей, была обналичена и на эти деньги были приобретены телефоны и ноутбук, то есть денежные средства были преобразованы в легальное имущество, имеющее правомерный статус.

Судом Н. признан виновным в совершении преступлений и ему определено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 рублей, с отбыванием назначенного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников