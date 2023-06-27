Осужден мужчина, похитивший деньги с банковского счета у своего знакомого

Подсудимый С. пояснил, что он приехал к своему знакомому в гости. Когда он приехал его приятель распивал спиртное, С. к нему присоединился.

Сначала они распивали вдвоем, потом к потерпевшему пришли его знакомые, которые проживают по соседству в том же подъезде.

На кухне из разговора С. узнал, что потерпевший получил пенсию, и у него имеются денежные средства, которые хранятся на его банковской карте.

После того, как они выпили очередную бутылку водки, потерпевший был в сильном алкогольном опьянении и попросил С. сходить в магазин за спиртным, так как он ещё был не слишком пьяный.

Потерпевший передал ему свою банковскую карту и сообщил ему пин-код от карты. В магазине он приобрёл спиртное и сигареты, рассчитался картой, и положил её в карман куртки. Вернувшись из магазина, они стали снова распивать спиртное.

Банковскую карту потерпевшему С. не вернул, так как у него возник умысел похитить с данной карты все денежные средства. Сколько денег было на карте, он не знал, но так как он знал пин-код от карты, то мог ей пользоваться, пока на ней имеются денежные средства.

Всего С. тайно похитил с банковского счета потерпевшего денежные средства в общей сумме 7986 рублей, путем проведения оплат через терминалы бесконтактным способом, в торговых организациях и снятия наличных денежных средств с банкомата «Сбербанк».

Судом С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, взыскать со С. в пользу потерпевшего в возмещение материального ущерба 7 986 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников