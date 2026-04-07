Судом постановлен приговор за вымогательство денег через угрозы распространения интимных фотографий

Мариинский городской суд Кемеровской области постановил обвинительный приговор в отношении двух местных жительниц, которые вымогали у потерпевшей крупную сумму денег под угрозой распространения в сети Интернет фотографий и переписки интимного содержания.

Из материалов уголовного дела следует, что ранее одной из подсудимых стало известно о существовании интимной переписки между её бывшим сожителем и незнакомой ей молодой женщиной. Эта женщина (потерпевшая по делу) через одну из социальных сетей сама вышла с подсудимой на связь, интересуясь судьбой бывшего сожителя подсудимой. Владея информацией об интимной переписке, которую видела ранее, подсудимая через угрозы распространения фотографий в сети Интернет стала требовать передачи денег. Потерпевшая, опасаясь последствий и переживая за свою репутацию, перевела подсудимой со своей кредитной карты в несколько этапов 163 тысячи рублей.

Через полмесяца после произошедшего подсудимая попросила свою знакомую найти в другой социальной сети аккаунт потерпевшей, после чего женщины уже совместно, оказывая давление на потерпевшую под угрозой распространения позорящих её сведений, стали требовать ещё 200 тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

До поступления уголовного дела в суд полученные 163 тысячи рублей одна из подсудимых вернула потерпевшей, возместив причинённый ущерб.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела подсудимые вину признали, отрицая лишь по второму факту вымогательства предварительную договорённость между собой. При этом в содеянном они раскаялись.

Несмотря на частичное признание, в результате рассмотрения уголовного дела их вина в совершении преступлений была доказана в полном объёме.

При назначении наказания суд учёл то, что тяжких последствий по делу не наступило, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Также судом при назначении наказания были учтены иные смягчающие обстоятельства.

В результате суд признал 34-летнюю подсудимую виновной в совершении двух фактов вымогательства, одно из которых она совершила группой лиц по предварительному сговору, и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

33-летняя подсудимая признана виновной в совершении вымогательства группой лиц по предварительному сговору, и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд