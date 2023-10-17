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Судом прекращено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «БелАЗ», совершившего смертельный наезд на работницу предприятия угольного разреза

Судом прекращено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «БелАЗ», совершившего смертельный наезд на работницу предприятия угольного разреза.

Б., являясь водителем автомобиля «БелАЗ – 75306» по неосторожности причинил смерть работнице предприятия.

Б., являясь водителем автомобиля технологического, технологической автоколонны № 2 филиала АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез», управляя автомобилем «БелАЗ – 75306», прибыл на территорию площадки приёма-сдачи смены водителями карьерных самосвалов, для выполнения отбора проб рабочих масел ДВС карьерных самосвалов лаборантом химического анализа.

Осознавая, что является водителем технологического автомобиля – источником повышенной опасности, после отбора проб рабочего масла ДВС, проявляя преступную небрежность, не выполнив требования техники безопасности перед началом движения, выразившиеся в том, что Б. при покидании кабины карьерного самосвала для отбора проб рабочего масла ДВС, не установил противооткатные упоры, перед началом движения не обошёл вокруг своего самосвала и не подал звуковой сигнал продолжительностью, необходимой для безопасности работников филиала не менее 5-ти секунд, не убедился в безопасности своего манёвра, который не должен создавать опасность для движения и помехи другим участникам дорожного движения.

В результате допущенных Б. нарушений, а также неосторожных действий при начале движения на автомобиле «БелАЗ – 75306», Бажутин С.Н. совершил наезд на женщину лаборанта химического анализа, в результате чего ей была причинена смерть.

С данным обвинением Б. согласился в полном объеме, виновным себя признал полностью.

Дочь потерпевшей, обратилась в суд с заявлением, в котором просила суд прекратить уголовное дело по обвинению Б. по ст. 109 ч. 2 УК РФ, в связи с примирением, претензий к нему не имеет, в судебном заседании подтвердила, что Б. принёс извинения, возместил причиненный ущерб и примирился с ней.

 

Суд постановил, уголовное дело по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 ч. 2 УК РФ, прекратить в связи с примирением с потерпевшей.

 

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото из открытых источников

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