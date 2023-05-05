Судом принято решение в пользу истца, который при рассмотрении другого дела случайно узнал о наличии у него заёмного обязательства на сумму 15 000 рублей под 365% годовых, оформленных на его имя мошенническим способом

Гражданин С. обратился в суд с иском к ООО МФК «МАНИ МЕН» о признании недействительным договора, признании задолженности отсутствующей, обязании в течение пяти дней принять меры к исключению из его кредитной истории информации относительно вышеуказанного договора займа и задолженности по нему.

Требования мотивировал тем, что в ходе рассмотрения Кемеровским районным судом дела №2-1430/2022 выявился факт внесения ответчиком в Бюро кредитных историй информации о якобы наличии заёмного обязательства между истцом (на стороне заёмщика) и ответчиком (на стороне займодавца) на сумму 15000 рублей.

Ответчиком была размещена информация о том, что 14.04.2022 истец якобы заключил с ответчиком договор займа и получил деньги в сумме 15000 рублей под 365% годовых на срок до 05.05.2022.

В действительности никаких договоров займа, равно как и иных договоров, он с ответчиком не заключал, никаких денег от ответчика не получал, до проведения 08.11.2022 судебного заседания по делу №2-1430/2022 ничего об обязательствах, оформленных от его имени в пользу ответчика, не знал.

По вышеуказанным причинам он не имеет представления о том, каким образом без его согласия и без его участия от его имени оформлен договор займа, какой-либо документацией, оформляющей заём, не располагает, вследствие чего не имеет возможности приложить соответствующие копии к исковому заявлению. Тем не менее, оспариваемый договор, как указано выше, отображен в его кредитной истории.

Согласно возражений представителя ответчика следует, что в системе учёта общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств неизвестным лицом и подложным оформлением на имя С.14.04.2022 договора займа на сумму 15 000 руб.

По получении информации о том, что С. заём не заключал, обществом была проведена проверка, в результате которой был выявлен факт мошенничества (привлечение третьим лицом, использовавшим паспортные и прочие данные заявителя). После проверки - 17.11.2022 - задолженность по договору в системе учёта была ведена в раздел «Мошенничество», заём признан Обществом незаключённым.

Ответчиком представлена суду анкета клиента С. и Правила предоставления потребительского займа, согласия клиента, оферта на предоставление займа, индивидуальные условия договора потребительского займа.

В перечисленных документах отсутствует подпись истца С., в индивидуальных условия договора потребительского займа имеется лишь указание на подписание документа электронной подписью. Какие-либо доказательства, подтверждающие проставление на данном документе электронной подписи С., суду не представлено.

При этом электронная подпись не является обезличенной, сведений о подписании договора вместо С. каким-либо третьим лицом не имеется. Какие–либо реквизиты электронной подписи на документах отсутствуют, не представлено представителем ответчика и файла электронной подписи, по которому можно идентифицировать лицо, её проставившее.

Не представлено суду и доказательств, на основании которых ответчик пришел к выводу о наличии факта мошенничества с данными истца.

Доказательств передачи денежных средств в размере 15 000 рублей путём перечисления на банковскую карту истца, суду не представлено, доказательств принадлежности указанной в договоре карты истцу суду не представлено.

Доказательств, свидетельствующих о совершении сторонами конклюдентных действий, направленных на исполнение договора займа суду не представлено.

Суд решил, признать договор займа, между С. и ООО МФК «Мани Мен» на сумму 15 000 рублей незаключённым.

Признать отсутствующей задолженность С. перед ООО МФК «Мани Мен» по договору займа.

Обязать ООО МФК «Мани Мен» в течение пяти дней принять меры к исключению из кредитной истории С. в бюро кредитных историй, в которые ранее ООО МФК «Мани Мен» направляло информацию о наличии задолженности и договора займа, всей информации относительно вышеуказанного договора займа и задолженности по нему.

Судом разъяснено право на обжалование сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путём подачи апелляционной жалобы через Кемеровский районный суд

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников