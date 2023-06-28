Рабтоы угольного разреза «Глушинский» приостановлены на 90 суток

Судом приостановлена деятельность по ведению горных работ в западной части угольного разреза «Глушинский» сроком на 90 суток

В отношении юридического лица - ООО «Ровер» 23.06.2023 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КРФ об АП.

Протоколом об административном правонарушении установлено, что при проведении выездной проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении ООО «Ровер» на опасном производственном объекте «Разрез угольный №1 («Глушинский»)», были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности.

Может возникнуть обрушение откоса уступа, а также скатывание кусков породы с вышележащих горизонтов, что может привести к травмированию персонала ООО «Ровер» и в случае ведения внутреннего отвалообразования, не предусмотренного Проектом, с применением горно-транспортного оборудования.

При этом может возникнуть обрушение откоса уступа и падение горно-транспортного оборудования с высоты, что может привести к травмированию работников ООО «Ровер», задействованных при выполнении работ на внутреннем отвале.

ООО «Ровер» не может дать гарантий, исключающих попадание людей в западную часть разреза «Глушинский» по западному и восточному бортам в опасных зонах «высокий уступ» в профильных линиях.

Судья считает, что при указанных в протоколе об административном правонарушении нарушениях требований промышленной безопасности, создается реальная угроза жизни и здоровью людей.

Судом ООО «Ровер» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КРФ об АП, и назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению горных работ в западной части разреза «Глушинский» по западному и восточному бортам в опасных зонах «высокий уступ» в соответствующих профильных линиях, сроком на 90 суток.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников