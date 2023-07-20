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Судом сроком на 30 суток приостановлена деятельность по производству горных работ на отдельных участках шахты «Первомайская»

В отношении юридического лица - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская» составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КРФ об АП.

Протоколом об административном правонарушении установлено, что на объекте конвейерный штрек № 423 на опасном производственном объекте шахта «Первомайская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» выявлены нарушения обязательных норм и правил, кроме прочего:

произошло загазирование выработки, содержание метана на исходящей струе воздуха составило 1,08 %, обстоятельства и причины допущенного загазирования не расследованы; в забое отсутствовал необходимый расход воздуха, рабочий и резервный вентиляторы не работали, не закончены работы по возведению противопожарной арки на Конвейерном штреке № 423, не установлены аншлаги с названиями горных выработок и указатели направления движения к запасным выходам на поверхность, затруднен проход персонала и работников при ведении горноспасательных работ.

Перечисленные нарушения требований промышленной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровья людей.

Учитывая, что юридическое лицо относится к объекту, на котором ведутся горные работы, в соответствии с п. 5 Приложения 1 к ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», оно является опасным производственным объектом, а все названные в протоколе об административном правонарушении нарушения являются нарушениями требований промышленной безопасности.

Частью 1 ст. 9.1 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

 Суд постановил признать юридическое лицо – АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» шахта «Первомайская» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КРФ об АП, и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ по проведению Конвейерного штрека № 423 и эксплуатации ленточного конвейера КЛКТ-1000, установленного на Вентиляционном уклоне № 423, сроком на 30 суток.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото из открытых источников

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20/07/2023
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