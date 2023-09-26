Судом удовлетворены требования МУП «Жилищно-коммунального управления» к семье, проживающей в Кемеровском муниципальном округе, о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 190 000 рублей

Истец – МУП «Жилищно-коммунальное управление» Кемеровского муниципального округа обратился в суд с иском к четырем гражданам о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг.

Требования мотивированы тем, что Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» является ресурсоснабжающей организацией в многоквартирном жилом доме, где проживают ответчики.

За период с октября 2015 года по ноябрь 2018 года, с января 2019 года по февраль 2019 года, с апреля 2019 года по май 2019 года, за август 2019 года, с ноября 2019 года по февраль 2019 года, за апрель 2020 года, июнь 2020 года, с сентября 2020 года по декабрь 2020 года, за февраль 2021 года, май 2021 года, с августа 2021 года по сентябрь 2021 года, с декабря 2021 года по сентябрь 2021 года Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно - коммунальное управление Кемеровского муниципального округа должникам в жилом доме, оказаны коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение) на общую сумму 190 488,29 рублей.

Плата за оказанные услуги со стороны должников на сегодняшний день не внесена в полном объеме, в результате чего у должников возникла задолженность за оказанные услуги.

Должники неоднократно устно и письменно предупреждались о необходимости погашения задолженности во избежание ее взыскания в принудительном порядке. До настоящего времени возникшую задолженность должники не погасили.

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

Суд решил исковые требования МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» к ответчикам о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг – удовлетворить.

Взыскать в пользу МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» солидарно с ответчиков 190 488 рублей 29 копеек - задолженность по оплате оказанных коммунальных услуг, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 009 рублей 77 копеек, а всего 195 498 рублей 06 копеек.

Решение суда вступило в законную силу.

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук