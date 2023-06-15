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Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки

АО «Сеть Телевизионных Станций» обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Еськовой Е.Е. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Требования мотивирует тем, что в ходе закупки, произведённой в торговой точке, установлен факт продажи контрафактного товара (компакт диск).

В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: Еськова Елена Евгеньевна, на товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама», «Папа».

Также на товаре имеются изображения: логотипа «Три кота», изображение персонажа «Лапочка». Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат АО «Сеть Телевизионных Станций» и ответчику не передавались.

В силу ст.1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своем выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере о десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя и характера нарушения.

Суд решил, исковые требования ООО «Сеть Телевизионных Станций» к Еськовой Елене Евгеньевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, удовлетворить.

Взыскать с Еськовой Елены Евгеньевны компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак: «Карамелька» в размере 10 000 рублей; «Коржик» в размере 10 000 рублей; «Компот» в размере 10 000 рублей; «Мама» в размере 10 000 рублей; «Папа» в размере 10 000 рублей; на произведение изобразительного искусства - изображение логотипа «Три кота» в размере 10 000 рублей; на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа «Лапочка» в размере 10 000 рублей; судебные издержки в размере 180 рублей; почтовые расходы в размере 284,74 рубля; сумму оплаченной государственной пошлины в размере 2300 рублей, а всего 72764 рубля 74 копейки.

 Ранее суд размещал информацию о том, что судом был удовлетворён иск студии анимационного кино «Мельница» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки: «Лунтик», «Божья коровка Мила» и «Кузя», сообщает официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук

 

 

Фото из открытых источников

 

 

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