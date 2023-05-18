Судом удовлетворён иск студии анимационного кино «Мельница» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав натоварные знаки: «Лунтик», «Божья коровка Мила» и «Кузя»

Судом удовлетворён иск студии анимационного кино «Мельница» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки: «Лунтик», «Божья коровка Мила» и «Кузя»

ООО «Студия анимационного кино «Мельница» обратилось в суд с иском к Е. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Требования мотивирует тем, что в ходе закупки, произведенной в торговой точке, установлен факт продажи контрафактного товара (компакт диск).

В подтверждение продажи был выдан чек, на товаре содержатся обозначения, сходные с товарными знаками: «Лунтик», «Божья коровка Мила», «Кузя».

Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и ответчику не передавались.

Учитывая, что ответчиком допущено 3 нарушения исключительных прав, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 30 000 рублей, то есть по 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав истца (за каждый размещенный на товаре объект).

В силу п.3 ст.1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п.1 ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Суд решил, исковые требования ООО «Студия анимационного кино «Мельница» к Е. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, удовлетворить.

Взыскать с Е. компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак: «Лунтик» в размере 10 000 рублей; товарный знак «Божья коровка Мила» размере 10 000 рублей; товарный знак «Кузя» в размере 10 000 рублей; судебные издержки в размере 180 рублей; почтовые расходы в размере 284,74 рубля; сумму оплаченной государственной пошлины в размере 1100 рублей, а всего 31 564 рубля 74 копейки.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников