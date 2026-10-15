Суды Кузбасса разъяснили, почему владелец нежилого помещения обязан платить за тепло даже при «перекрытых» радиаторах

Органы судебной власти Кузбасса обязали собственницу нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, выплатить задолженность за отопление в размере более 350 тысяч рублей. Суды подтвердили: простое перекрытие кранов не освобождает собственника от оплаты коммунальных услуг, если система отопления физически присутствует в помещении и не была демонтирована официально.

Судебный спор возник в Мариинске между местной ресурсоснабжающей организацией «Теплоснаб» и собственницей нежилого помещения площадью более 80 квадратных метров, сдаваемого ею в аренду под пункт выдачи заказов «Wildberries». Коммунальщики требовали оплаты задолженности за отопление, которую женщина не оплачивала в период с 2021 по 2025 год.

Собственница помещения с требованиями ресурсоснабжающей организации не соглашалась. Утверждала, что не потребляла тепловую энергию, так как самостоятельно перекрыла краны на радиаторах отопления. По её мнению, транзитные трубы, проходящие через её помещение, создают лишь технологические потери, которые должны покрываться за счёт общедомовых нужд, а не конкретного собственника.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что краны действительно были перекрыты и опломбированы. При этом проверка коммунальных служб показала, что опломбировку выполнена организацией, не обладавшая соответствующими полномочиями. Также судами было установлено, что в помещении отсутствуют другие источники отопления, а сама система отопления не была демонтирована или изолирована надлежащим образом. То есть транзитные стояки продолжали функционировать как часть внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома.

В соответствии с действующим законодательством собственник обязан нести расходы на содержание своего имущества. Для законного освобождения от оплаты за отопление, необходимо не просто перекрыть краны, а официально согласовать демонтаж системы отопления и изолировать транзитные стояки. Собственница помещения этого не сделала.

В итоге жительница Мариинска обязана выплатить ресурсоснабжающей организации задолженность за отопление с февраля 2022 по март 2025 года в размере около 280 тысяч рублей, пени в размере 50 тысяч рублей и около 27 тысяч рублей судебных расходов. Общая сумма взыскания составила более 350 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд