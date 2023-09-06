Супруги из Кузбасса лишились Hyundai Solaris после ночной поездки в магазин

Ранее глава семьи уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года. Однако через 9 месяцев он снова сел за руль, находясь в алкогольном опьянении…

В середине 2022 года 42-летний житель Мариинска был лишён права управления транспортными средствами на срок полтора года за езду на автомобиле в нетрезвом виде.

А в марте 2023 года он вместе с супругой после употребления спиртных напитков поздно ночью решили доехать за очередной порцией алкоголя до магазина на их автомобиле Hyundai Solaris, который был зарегистрирован на жену. Мужчина сел за руль, а женщина села рядом на пассажирское сиденье. Но на обратном пути автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые и установили среднюю степень алкогольного опьянения у водителя. Мужчина был отстранён от управления автомобилем, а сам автомобиль помещён на территорию Отдела МВД России «Мариинский» и опечатан.

Вскоре в отношении водителя было возбуждено уголовное дело в связи с совершением преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Максимальным наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что осознал свою вину и раскаялся в содеянном.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, личности и материального положения подсудимого, а также учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Одновременно с этим в ходе рассмотрения уголовного дела суд установил, что хотя автомобиль и зарегистрирован на супругу подсудимого, но приобретался в период брака на совместные денежные средства, находился в пользовании обоих супругов и был использован при совершении преступления.

Поэтому суд постановил конфисковать автомобиль Hyundai Solaris, 2012 года выпуска, в собственность государства.

Осуждённый пытался оспорить конфискацию автомобиля в вышестоящей судебной инстанции, но безуспешно.

Приговор вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников