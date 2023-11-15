Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по заявлению в ИС «Цербер» проведены мероприятия по аттестации ООО «Сусловское ХПП» (Кемеровская область - Кузбасс, Мариинский р-н, с Суслово) с целью включения в реестр предприятий Российской Федерации аттестованных на право осуществления экспорта в Китайскую Народную Республику в качестве хранителя гороха. Обследованы объекты хранения зерна гороха на соответствие фитосанитарным требованиям КНР и требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности поставок российского зерна обществом в местах хранения гороха проведен мониторинг вредных организмов, имеющих карантинное значение для КНР, проведено карантинное фитосанитарное обеззараживание складских помещений. По результатам карантинной экспертизы, проведенной специалистами КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ», засорение сорными растениями, зараженность вредителями и болезнями, имеющих карантинное значение для КНР, не выявлено.

В ходе проведенных мероприятий по аттестации было установлено, что места хранения гороха соответствуют требованиям Китайской Народной Республики. Россельхознадзор направит сведения в КНР, для принятия решения компетентным ведомством Китая, о включении хозяйствующего субъекта в реестр предприятий — хранителей для экспорта гороха в Китайскую Народную Республику.