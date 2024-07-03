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Связь 4G появилась в пяти селах и деревнях Тяжинского округа

В рамках масштабного расширения покрытия сетью 4G (LTE) на территории региона доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили жители сел Даниловка, Борисоглебское, Малопичугино, деревень Тяжино-Вершинка и Георгиевка. Современная мобильная связь способствует повышению качества жизни на селе.
С появлением в малых населенных пунктах сети 4G местные жители получают возможность по достоинству оценить все преимущества скоростного мобильного интернета. Наравне с горожанами селяне могут пользоваться различными цифровыми сервисами. Это телемедицина, онлайн-банкинг, стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, мессенджеры и многое другое. У школьников появляется практически не ограниченный доступ к бесплатным образовательным программам.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/07/2024
Общество
Тяжин
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