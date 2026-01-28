Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Таштагольские росгвардейцы вернули гражданину утерянную сумку с деньгами и документами

В городе Таштагол сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и вернули хозяину потерянную сумку с ценным имуществом.

В утреннее время в ходе несения службы по улице Звездной росгвардейцы обнаружили на парковке брошенную сумку, в которой находились наличные денежные средства, документы и банковские карты.

Стражи правопорядка для сохранения имущества хозяина сумку забрали с собой и доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи владельцу, после чего вернулись на маршрут патрулирования. Позднее сумка была возвращена законному владельцу.

Росгвардия напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

Фото: Росгвардия

28/01/2026
