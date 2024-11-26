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Театрализованный концерт прошел в Тяжине

В Доме культуры «Юбилейный» ведущие концерта «Мама – самое главное слово в каждой судьбе» Муза Вдохновения (Ольга Петракова) и юный режиссер в поисках лучшего сценария праздника для матерей (Анна Курихина), сумели создать неповторимую праздничную атмосферу.
Яркими концертными номерами зрителей порадовали творческие самодеятельные коллективы – ансамбль танца «Созвездие (руководитель Ольга Еременко), вокальная группа «Звонкие нотки» и эстрадная студия «Квинта» (руководитель Ольга Кузнецова), танцевальный коллектив «Эдельвейс» (руководитель Надежда Богданова), ансамбль хора ветеранов имени Юрия Черняева «Задоринка» (руководитель Наталья Чухрова), танцевальные коллективы «Горошины» и «Карамель» (руководитель Татьяна Митина), театр танца «Весна» (руководитель Марина Патрина), мужская вокальная группа «Талисман» (руководитель Лидия Жабина), эстрадная группа «Крылья песни» (руководитель Владимир Зырянов) и фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Данилкова).
Свои музыкальные подарки подготовили и солисты ДК «Юбилейный» Павел Данилков, Юлия Овчинникова, Оксана Сергеева, Наталья Устюгова, Надежда Панкратова.

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/11/2024
Культура
Тяжин
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