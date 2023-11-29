Технология РУСАЛа для безопасного производства получила национальную премию в области ИИ

Цифровое решение РУСАЛа стало лауреатом первой Национальной премии «Лидеры ИИ» в категории «Промышленность».

Проект компании РУСАЛ «Системы видеоконтроля герметизации Emission Detection: детектирование неконтролируемых выбросов загрязняющих веществ» стал лучшим по версии экспертов Национальной премии в области искусственного интеллекта, прошедшей в рамках ежегодной международной конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Цифровой экологический проект РУСАЛа направлен на снижение воздействия алюминиевого производства на окружающую среду. По сути, это система, которая круглосуточного следит за герметизацией оборудования и в случае отклонений от заданных параметров мгновенно уведомляет оператора – задолго до того, как инцидент может заметить человек.

Видеопоток с камер обрабатывается с помощью машинного зрения, результаты мониторинга анализируются на основе технологий анализа больших данных и в online-режиме выводятся на монитор специалиста, который принимать решение о необходимых мерах. Кроме того, она даёт возможность строить аналитические модели обнаруженных инцидентов по длительности и количеству, передавать информацию в учётные информационные системы завода. Система видеоконтроля интегрируется с программно-аналитическим модулем «Ecology» и заводскими информационными системами оперативного управления производством.

Технология позволяет выявить более 95% нарушений в процессе электролиза, преодолевая при этом различные помехи, включая движущуюся технику, изменение освещенности и влажности, а также перепады температуры от -40°С до +60°С. ИТ-решение готовится к масштабированию на другие производственные площадки компании, в частности, в Новокузнецке, в 2024 году.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа