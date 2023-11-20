«Тинькофф Банк» опоздал со взысканием долга за счёт наследства умершего должника: все долги уже взыскал «Сбер»

«Тинькофф Банк», узнав о смерти своего клиента, который не погашал задолженность по кредитному договору, спешно обратился в суд с требованием взыскания задолженности за счёт наследственного имущества должника. Однако в суде выяснилось, что наследница (жена умершего) уже выплатила по решениям суда в пользу другого банка задолженность в размере, превышающем стоимость перешедшего к ней наследственного имущества…

В конце 2018 года 61-летний житель Мариинска заключил с акционерным обществом «Тинькофф Банк» договор кредитной карты. После этого не прошло и двух лет, как заёмщик умер, не погасив задолженность по кредитной карте. В результате перед банком образовалась задолженность в размере 38 тысяч рублей. Узнав о смерти заёмщика, «Тинькофф Банк» обратился в суд с иском к наследственному имуществу умершего о взыскании задолженности по кредитному договору.

Но уже в суде в ходе рассмотрения искового заявления выяснилось, что после смерти заёмщика имеется наследник первой очереди – его жена, которая вступила в права наследования. В связи с этим она и стала ответчиком по исковым требованиям «Тинькофф Банка», так как наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Однако женщина исковые требования не признала и пояснила, что она уже выплатила по иным кредитным договорам умершего мужа около 140 тысяч рублей в пользу другого банка.

И действительно, суд установил, что общая стоимость наследственного имущества, в пределах которого наследница несёт ответственность по долгам наследодателя, составляет немногим более 100 тысяч рублей. При этом ещё в апреле 2022 года судом были удовлетворены исковые требования ПАО «Сбербанк» о взыскании с наследницы задолженности по невыплаченным кредитным договорам мужа. По этим искам женщина уже перечислила «Сберу» около 113 тысяч рублей, что уже превышает стоимость перешедшего к ней наследственного имущества.

В результате суд отказал Акционерному обществу «Тинькофф Банк» во взыскании задолженности по кредитному договору с наследника в связи с тем, что весь объём долга, который подлежал взысканию с наследника, уже был взыскан в пользу ПАО «Сбербанк».

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников