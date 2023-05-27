Торжественное закрытие окружной выставки-конкурса «Семейный оберег» состоялось в Тяжине

Для участия в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества, посвященной Году педагога и наставника в России и Году детей в Кузбассе, было представлено 77 семейных оберегов, выполненных в различной технике, из разнообразных материалов. Свои авторские работы представили центр социального обслуживания населения, отделение дневного пребывания ЦСОН, учреждения дошкольного образования: Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок», Преображенский детский сад «Колосок», Итатский детский сад № 4 «Дюймовочка», Кубитетский детский сад «Колосок», учреждения дополнительного образования: Итатский детско-юношеский центр и детский дом «Ласточкино гнездышко», также индивидуальные мастера, руководители и участники кружков декоративно-прикладного творчества учреждений клубного типа и жители Тяжинского округа разных возрастных категорий.

Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Тяжинской детской художественной школы № 13 – директор Дмитрий Михайлович Тарасенко и преподаватели Наталья Николаевна Емельянова, Валентина Николаевна Кирюшкина и Яна Андреевна Шкодунова.

При подведении итогов выставки-конкурса в Тяжинском историко-краеведческом музее - филиале центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности победители были награждены Почетными грамотами Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа за 1, 2 и 3 место, всем остальным участникам вручены Благодарственные письма.