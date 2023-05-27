Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Торжественное закрытие окружной выставки-конкурса «Семейный оберег» состоялось в Тяжине

Для участия в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества, посвященной Году педагога и наставника в России и Году детей в Кузбассе, было представлено 77 семейных оберегов, выполненных в различной технике, из разнообразных материалов. Свои авторские работы представили центр социального обслуживания населения, отделение дневного пребывания ЦСОН, учреждения дошкольного образования: Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок», Преображенский детский сад «Колосок», Итатский детский сад № 4 «Дюймовочка», Кубитетский детский сад «Колосок», учреждения дополнительного образования: Итатский детско-юношеский центр и детский дом «Ласточкино гнездышко», также индивидуальные мастера, руководители и участники кружков декоративно-прикладного творчества учреждений клубного типа и жители Тяжинского округа разных возрастных категорий.
Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Тяжинской детской художественной школы № 13 – директор Дмитрий Михайлович Тарасенко и преподаватели Наталья Николаевна Емельянова, Валентина Николаевна Кирюшкина и Яна Андреевна Шкодунова.
При подведении итогов выставки-конкурса в Тяжинском историко-краеведческом музее - филиале центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности победители были награждены Почетными грамотами Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа за 1, 2 и 3 место, всем остальным участникам вручены Благодарственные письма.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/05/2023
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus