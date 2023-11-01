31 октября в кинозале «Кузбасскино» совместно с Советом ветеранов Заводского района состоялось торжественное заседание патриотического киноклуба «Память», посвященное 105-летию образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.

На заседание присутствовали: председатель Общественной организации ветеранов Заводского района г. Кемерово Лотова Валентина Викторовна, заместитель председателя Совета ветеранов Заводского района – Бокий Людмила Николаевна, активисты ветеранского движения, дети войны, члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области – Кузбасса.

Памятными медалями «Дети войны» были награждены Невинский Владимир Трофимович и Егорова Антонина Петровна.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей районного конкурса «Есть память, которой не будет забвенья и Слава, которой не будет конца» среди первичных организаций ветеранов по месту жительства «Герои первичек».

Заседание завершилось просмотром фильма из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

Фото: Кузбасскино