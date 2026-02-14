13 февраля в кинозале «Кузбасскино» состоялся торжественный концерт «Отчизны верные сыны», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Дата связана с тем, что 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана, что ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 войнах и вооружённых конфликтах за пределами страны.

В арт-зале «Кузбасскино» прошла встреча 5 поколений защитников Отечества в рамках заседания патриотического клуба «Память». Встреча направлена на сохранение исторической памяти и передачу традиционных духовно-нравственных ценностей. Ветераны Великой Отечественной войны, Чеченского и Афганского конфликтов, участники и герои СВО поделились историями мужества с подрастающим поколением.

Особым гостем концерта стал ветеран Великой Отечественной войны Терехов Анатолий Михайлович. За боевые заслуги Анатолий Михайлович удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалей «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». Трудовой путь Анатолия Михайловича отмечен многими наградами: орденом Почета Кузбасса, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Анатолий Терехов — Почетный работник угольной промышленности, полный кавалер знака «Шахтерская слава». За благотворительную деятельность, вклад в приумножение исторического наследия России награжден орденом Дружбы.

Слова благодарности всем, кто защищает нашу страну, выразили почетные гости концерта: Панькова Анастасия Юрьевна - депутат Парламента Кузбасса, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Парламента Кузбасса; Давтян Марат Миружанович – депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов; Нагаев Марат Махатович – заместитель главы города Кемерово, начальник территориального управления Заводского района; Балахонов Владимир Сергеевич – председатель Кемеровского Городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Всем присутствующим свое творчество подарили: мужская вокальная группа «Волюшка» Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона; вокальная группа ветеранов КАО «Азот»; вокальный ансамбль «Юность» Губернаторской кадетской школы-интернат МЧС. Активисты Совета ветеранов Заводского района прочитали стихи собственного сочинения.

После концерта прошел показ российского патриотического фильма из областного фильмофонда.

Фото: Кузбасскино