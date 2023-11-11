Торжественный прием, посвященный Дню сотрудника ОВД РФ состоялся в Тяжине

С профессиональным праздником стражей правопорядка поздравили исполняющий обязанности главы Тяжинского муниципального округа Роман Николаевич Погорелко, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и начальник отделения МВД России по Тяжинскому муниципальному округу подполковник полиции Роман Михайлович Башко.

За успехи в укреплении законности и охране правопорядка, полицейские отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа. Ветераны награждены медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом».

Лучшие сотрудники отмечены медалями МВД России «За отличие в службе», благодарственными письмами и почетными грамотами Парламента Кузбасса, ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Многим в этот праздничный день были присвоены специальные очередные звания. Сотрудники ОВД почтили минутой молчания память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Солисты и творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный» порадовали полицейских своим творчеством.