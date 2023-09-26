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Транспортные полицейские Кузбасса подвели итоги операции «Должник»

На территории оперативного обслуживания Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», нацеленное на выявление правонарушителей, не оплативших в установленные сроки наложенные штрафы.

Так в аэропорту «Алексей Леонов» сотрудники транспортной полиции Кузбасса совместно с представителями Управления федеральной службы судебных приставов провели акцию «Узнай о своих долгах», в которой приняли участие более 500 пассажиров.

В числе наиболее распространенных правонарушений, которые выявляются и пресекаются на объектах транспортной инфраструктуры нарушения антиалкогольного законодательства и запрета курения, мелкое хулиганство и переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Сотрудники транспортной полиции посещают должников по месту жительства, специальные мобильные группы проверяют пассажиров железнодорожного и воздушного транспорта.

По итогам проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» было выявлено 42 административных правонарушения, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (уклонение от уплаты штрафов в установленный законом срок). Все материалы были направлены на рассмотрение в мировой суд. По 10 фактам правонарушений судами назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов, а по 12 фактам – административный штраф в размере 1000 рублей. Всего взыскано 43 ранее наложенных административных штрафа на общую сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России призывают граждан в установленный срок оплачивать штрафы, так как уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Общество
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