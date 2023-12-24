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Транспортные полицейские Кузбасса подвели итоги операции «Должник»

На территории обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России транспортные полицейские провели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», нацеленного на выявление правонарушителей, не оплативших в установленные законом сроки, наложенные на них штрафы.

Сотрудники транспортной полиции посетили должников по месту жительства, а специальные мобильные группы проверили пассажиров железнодорожного и воздушного транспорта. По итогам проведения мероприятия транспортные полицейские посетили 128 адресов возможного проживания лиц, имеющих задолженности, где выявили 9 административных правонарушений по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Все материалы были направлены на рассмотрение мировым судьям.

По 6 фактам судом назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов, а по 2 – административные штрафы в размере 1000 рублей.

 

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Общество
kuzbassnews.ru
24/12/2023
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