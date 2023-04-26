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Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности новокузнечанку за курение на борту самолета

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом сообщением Москва-Новокузнецк, одна из пассажирок нарушила правила безопасного поведения во время полета.

Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летняя местная жительница во время перелета на своем посадочном месте курила электронную сигарету. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/04/2023
Происшествия
Новокузнецк

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