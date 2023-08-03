Транспортные полицейские привлекли к ответственности мужчину повредившего кислородную систему самолета

В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Кемерово поступило сообщение о том, что на борт прибывающего из Москвы воздушного судна требуется наряд полиции по причине неадекватного поведения пассажира.



Транспортные полицейские установили, что 36-летний житель Кемеровской области во время перелета повредил кислородную систему для пассажиров, которая находится в туалетной комнате лайнера. Пассажир отсоединил кислородную маску от баллона.



В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Рассмотрев собранные транспортными полицейскими материалы, суд признал гражданина виновным в правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Фото из открытых источников