В Кузбассе в рамках операции «Дети России - 2023» транспортные полицейские провели профилактические беседы в школах, встречи и круглые столы с родителями учащихся



В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России провели профилактические беседы в школах Кемеровской области, а также встречи и круглые столы с родителями учащихся на тему незаконного оборота наркотиков.



Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России подробно рассказали об опасности «легкого заработка», о правовых последствиях совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и привели примеры раскрытия таких деяний. Транспортные полицейские напомнили о том, что киберпространство активно используется как площадка для торговли запрещенными веществами и найма наркокурьеров для распространения наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Через социальные сети и популярные мессенджеры организаторы наркоторговли предлагают населению «несложную» и прибыльную работу, которая в итоге приводит к уголовному преследованию и серьезному наказанию.



В рамках состоявшихся встреч перед учащимися школ №8 и № 65 выступила детский врач-нарколог Ольга Евстратова. Медицинский работник доступно рассказала ребятам о вреде курения вейпов, электронных сигарет, употребления алкогольной продукции.



В беседах, лекциях и классных часах, организованных и проведенных транспортными полицейскими, приняли участие более 300 школьников и родителей из двенадцати образовательных учреждений Кузбасса.

Фото: ЛУ МВД России