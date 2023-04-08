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Транспортные полицейские провели профилактические беседы в школах, встречи и круглые столы с родителями

В Кузбассе в рамках операции «Дети России - 2023» транспортные полицейские провели профилактические беседы в школах, встречи и круглые столы с родителями учащихся

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России провели профилактические беседы в школах Кемеровской области, а также встречи и круглые столы с родителями учащихся на тему незаконного оборота наркотиков.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России подробно рассказали об опасности «легкого заработка», о правовых последствиях совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и привели примеры раскрытия таких деяний. Транспортные полицейские напомнили о том, что киберпространство активно используется как площадка для торговли запрещенными веществами и найма наркокурьеров для распространения наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Через социальные сети и популярные мессенджеры организаторы наркоторговли предлагают населению «несложную» и прибыльную работу, которая в итоге приводит к уголовному преследованию и серьезному наказанию.

В рамках состоявшихся встреч перед учащимися школ №8 и № 65 выступила детский врач-нарколог Ольга Евстратова. Медицинский работник доступно рассказала ребятам о вреде курения вейпов, электронных сигарет, употребления алкогольной продукции.

В беседах, лекциях и классных часах, организованных и проведенных транспортными полицейскими, приняли участие более 300 школьников и родителей из двенадцати образовательных учреждений Кузбасса.

 

Фото: ЛУ МВД России

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08/04/2023
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